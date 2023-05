I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Giordania condanna "incursione estremisti israeliani ad Al Aqsa" a Gerusalemme - L'incursione di questa mattina nel complesso della moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, "da parte di un membro del parlamento israeliano, la Knesset, e di 440 estremisti, è una violazione dello status quo storico e giuridico e del diritto internazionale". Lo ha dichiarato in una nota il portavoce degli Affari esteri della Giordania, l'ambasciatore Sinan Majali, che ha definito "inaccettabili" le azioni provocatorie e le continue irruzioni israeliane avvenute sotto la protezione della Polizia. Il ministero giordano ha sottolineato che "Israele non ha alcuna sovranità su Gerusalemme e sui luoghi di culto islamici" e ha invitato lo Stato ebraico, "in quanto forza occupante, ad astenersi da ogni azione violenta contro la moschea di Al Aqsa" e a rispettare l'autorità dell'Amministrazione del fondo di Gerusalemme e degli affari della moschea". Questa mattina sul sito della Spianata delle moschee, il Monte del tempio per gli ebrei, il rabbino israeliano ed ex membro del partito Likud, Yehuda Glick, ha guidato uno dei gruppi di manifestanti, presieduti dal ministro per lo Sviluppo e la resilienza nazionale del Negev e della Galilea, Yitzhak Wasserlauf, insieme ad altri esponenti politici. (segue) (Res)