- Turchia: leader opposizione Kilicdaroglu, “il confine è il nostro onore”- La Turchia “non è una patria trovata per strada e oggi non la consegneremo a quella mentalità che ha consentito a dieci milioni di rifugiati irregolari di entrare nel nostro Paese. Il confine è il nostro onore”. Lo ha dichiarato il capo dell’Alleanza per la nazione e presidente del Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu, unico rivale del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al ballottaggio delle presidenziali previsto per il 28 maggio. In un video diffuso ieri, Kilicdaroglu ha puntato il dito contro l’attuale governo di Ankara per la gestione dell’afflusso di rifugiati dalla Siria, assicurando di non voler “lasciare la patria a chi non è in grado di proteggere il nostro onore, a chi assiste a questo afflusso di persone che penetrano irregolarmente nelle nostre vene ogni giorno, a chi non muove un dito, pur di importare voti, nei confronti di questo flusso di rifugiati, che, un giorno, da dieci mila diventeranno 30 milioni e minacceranno la nostra sopravvivenza”. (segue) (Res)