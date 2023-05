I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Siria: ministro Esteri iracheno, da sempre impegnati per reintegro Damasco in Lega araba - L’Iraq si è sempre impegnato attivamente per favorire il reintegro della Siria nella Lega araba, sin dalla sua sospensione dall’organizzazione avvenuta a seguito dello scoppio del conflitto civile siriano, nel 2011. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa irachena “Ina” alla vigilia del vertice della Lega araba, previsto domani a Gedda, in Arabia Saudita. L’Iraq, ha affermato Hussein, ha sempre favorito il ritorno di Damasco, affinchè potesse “svolgere il suo ruolo importante” in un quadro di “azione araba congiunta”. La restituzione alla Siria del proprio seggio contribuirà alla sicurezza sia all’interno dei propri territori che nei Paesi vicini, ha aggiunto il ministro iracheno, aggiungendo che comitati e incontri congiunti sulla Siria continueranno a lavorare fino alla completa stabilità e ricostruzione del Paese. Circa gli argomenti nell’agenda delle discussioni del vertice di domani, Hussein ha affermato che verranno discusse “sfide e crisi, tra cui la situazione in Sudan, la questione palestinese, le sfide economiche per i Paesi arabi e le ripercussioni della guerra russo-ucraina”. (segue) (Res)