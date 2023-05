© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: opposizione chiede il licenziamento di Riad Salamé da governatore Banca centrale - Dieci deputati libanesi del blocco politico nato dalle contestazioni popolari del 17 ottobre 2019, hanno chiesto a gran voce “il licenziamento più rapido possibile di Riad Salamé”, sul quale pende un mandato d’arresto della giustizia francese, “dall’incarico di governatore della Banca centrale del Libano” (Bdl). È quanto si apprende da un comunicato diffuso dai dieci deputati, ripreso dall’agenzia di stampa libanese “Nna”. “Denunceremo qualsiasi tentativo delle autorità libanesi, rappresentate dal primo ministro uscente, Najib Miqati, dal ministro dell’Interno uscente, Bassam Mawlawi, e dal procuratore generale, Ghassan Oueidat, di non eseguire il mandato d’arresto internazionale spiccato contro il governatore della Bdl e ci adopereremo per costituire una commissione d’inchiesta parlamentare per stabilire le responsabilità legali”, si legge nel comunicato. I dieci deputati hanno accusato le autorità di Beirut di tentare di coprire Salamé, dopo le dichiarazioni di Mawlawi, secondo il quale “il governatore della Bdl non potrà essere arrestato né perseguito legalmente in Libano senza un mandato d’arresto dell’Interpol”. (segue) (Res)