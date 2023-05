© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita: il ministro degli Esteri discute con omologhi regionali degli ultimi sviluppi - Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan al Saud, ha tenuto un colloquio con gli omologhi di Egitto, Bahrein, Marocco e Giordania, a margine delle riunioni ministeriali preparatorie organizzate in vista del vertice della Lega araba di domani, 19 maggio. Nel corso dell’incontro, ha riferito il ministero degli Esteri egiziano, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale, rivolgendo l’attenzione anche all’intesa annunciata da Riad e Teheran il 10 marzo scorso per la ripresa delle relazioni bilaterali. I titolari della diplomazia hanno infine convenuto di proseguire le consultazioni e di coordinarsi su questioni comuni in modo da salvaguardare gli interessi supremi della regione. (Res)