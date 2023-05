Maltempo: Lega, davanti a tragedia Emilia-Romagna agire velocemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "La tragedia che sta colpendo l'Emilia-Romagna in questi giorni è una vera e propria emergenza nazionale. Fiumi in piena, di cui molti esondati, centinaia di frane e strade interrotte o spazzate vie, migliaia di aziende agricole devastate. Serve agire velocemente, il governo è al lavoro e siamo pronti a dare tutti il nostro contributo. Anche per questo oggi c'è stata una riunione tra i parlamentari della Regione e il presidente Bonaccini per fare il punto della situazione e strutturare un piano di aiuti. Servirà intervenire con una struttura rapida, commissariale, per iniziare la messa in sicurezza e la ricostruzione dei territori colpiti. Sono già previste le sospensioni dei termini dei versamenti fiscali e dei mutui per evitare di aggravare la situazione economica nei comuni già così gravemente colpiti. Serve anche l'intervento dell'Europa, così come abbiamo chiesto in un'interrogazione, affinché siano sbloccate le risorse del Fondo di solidarietà europeo. Un ringraziamento alla Protezione civile, Forze dell'ordine e ai volontari. Non possiamo lasciare comunità isolate, famiglie senza casa e senza lavoro. Dobbiamo ripartire". Lo dichiarano i parlamentari emiliani della Lega Davide Bergamini, Lucia Borgonzoni, Laura Cavandoli ed Elena Murelli. (Rin)