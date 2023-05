Roma: Gualtieri, congelata tariffa rifiuti nonostante inflazione, buona notizia per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per il 2023 "congeliamo la Tari, un caso non comune in Italia, quindi siamo molto soddisfatti. È una buona notizia. Ringrazio le assessore Sabrina Alfonsi e Silvia Scozzese, e i dipartimenti, che hanno lavorato molto su questo tema e sul recupero dell'evasione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in Campidoglio annunciando che per l'anno in corso la tariffa sui rifiuti resterà stabile nonostante i rincari determinati dall'aumento dei costi dell'energia e dall'inflazione. Lo scorso anno il tributo aveva subito una oscillazione al ribasso, quindi una piccola riduzione percentuale, che quest'anno si stabilizza nonostante l'inflazione. Dal punto di vista economico-finanziario si tratta di una riduzione anche se l'effetto sull'economia reale è quello di una stabilizzazione. In caso contrario, senza il recupero dell'evasione e l'efficientamento delle attività di Ama che hanno registrato un incremento soltanto dello 0,63 per cento dei costi nonostante l'aumento dei servizi - ha spiegato il sindaco - la tariffa, nell'attuale scenario economico, avrebbe rilevato degli aumenti. (Rer)