Italia-Libia: Prina Ricotti (Airl), ripresa voli diretti avrebbe alto valore strategico e simbolico (3)

- Il tema della riapertura dei voli diretti Libia-Italia costituisce un interesse comune prioritario, già affrontato nell’incontro tra il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, e il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Tripoli. Vi sono, tuttavia, diverse difficoltà alla realizzazione di collegamenti diretti tra Italia e Libia. Il primo ostacolo è il Notam (avviso agli aviatori) italiana del 2018, che impedisce sorvoli dello spazio aereo libico e voli diretti tra Italia e Libia per motivi di sicurezza, deciso dal ministero dell’Interno e applicato da Enac in maniera paragonabile ad altri Paesi europei e occidentali. Non è escluso che la delegazione dell’aviazione civile italiana possa per procedere, con opportuno dialogo con la controparte libica, a un completamento del piano sicurezza che possa permettere il ritiro del Notam. A questa problematica si aggiunge anche il divieto europeo di atterraggio e sorvolo alle compagnie aeree libiche per motivi di sicurezza, imposto nel 2014 e ribadito nel gennaio 2022 dalle autorità europee. Eppure, da un punto di vista economico, la rotta Italia-Libia potrebbe rivelarsi molto redditizia, considerata l’alta richiesta di voli diretti verso l’Europa che per ora transitano via Tunisi, Istanbul e da ultimo Malta. (Res)