Veneto: presentata campagna di sensibilizzazione contro sedentarietà

- Questa mattina, Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche sociali, ha presentato una campagna di sensibilizzazione contro la sedentarietà denominata "Campioni tutti i giorni". Secondo quanto spiegato dall'assessore e da Francesca Russo, dirigente della Direzione Prevenzione, i veneti sono tra i meno sedentari in Italia, il 15,5 per cento della popolazione tra i 18 e i 69 anni (durante il periodo pandemico era al 23 per cento). La campagna utilizzerà i social network, i canali di comunicazione tradizionali di stampa e affissioni in vari spazi. "Il tutto – ha spiegato Lanzarin – si inquadra nell'ambito della sezione Vivo Bene Veneto prevista dal Piano regionale di Prevenzione del Veneto. Siamo ad esempio al lavoro sugli aspetti dell'alimentazione, del movimento come in questo caso, degli abusi in generale e puntiamo ad affermare in ogni modo possibile la cultura legata ai sani stili di vita, coinvolgendo il territorio (Comuni e Ulss in primis) e spingendo le persone, a cominciare dai giovani, a convincersi che uno stile di vita sano salvaguarda la salute, impedisce il nascere di tante malattie, garantisce una qualità di vita migliore e diminuisce la necessità di accedere a cure e terapie farmacologiche che, oltre a non fare di certo piacere, costituiscono anche un elevato costo sanitario e sociale", ha concluso. (Rev)