Lombardia: tutela occupazione ricercatori di SK Hynix al centro della commissione attività produttive (2)

- La coreana SK Hynix è il secondo colosso mondiale dei semiconduttori con un fatturato nel 2022 di 35 miliardi di dollari e un utile netto di 1,7 miliardi di dollari. La sede italiana, operativa ad Agrate Brianza dal 2012 con un centro di ricerca e sviluppo, verrà chiusa per decisione della casa madre e i 39 ricercatori saranno licenziati. Lo scorso 31 marzo sono state infatti avviate le procedure di licenziamento collettivo con la motivazione dell’esistenza di un divario temporale eccessivo tra l’attività svolta in Italia e quella in Corea, gap causato dalle regole protezionistiche coreane e che rende irrimediabilmente obsoleto il prodotto italiano. (segue) (Com)