Lombardia: tutela occupazione ricercatori di SK Hynix al centro della commissione attività produttive (3)

- Dopo una parte introduttiva con una illustrazione della situazione svolta dai rappresentanti di azienda e sindacati e con domande da parte dei consiglieri regionali, gli uffici della Giunta hanno informato che le interlocuzioni tra le parti stanno proseguendo intensamente e a breve si terrà un nuovo incontro con le organizzazioni sindacali. Regione Lombardia sta proseguendo un impegno orientato su due versanti: il primo di assistenza alla procedura di licenziamento collettivo (che si concluderà il prossimo 15 giugno) al fine di garantire la migliore soluzione possibile per i lavoratori valutando forme di incentivi o soluzioni di ricollocazione; il secondo attraverso le interlocuzioni con ST Microelectronics, primaria azienda italiana del settore, con il cuore ad Agrate Brianza, che le istituzioni vorrebbero coinvolgere nell’acquisizione delle professionalità di assoluta eccellenza in forza a SK Hynix. (segue) (Com)