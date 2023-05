Lombardia: tutela occupazione ricercatori di SK Hynix al centro della commissione attività produttive (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regione Lombardia -ha detto la Vice Presidente della Commissione Silvia Scurati - anche in questa situazione sta intervenendo mettendo in campo tutta la sua capacità di mediazione in aggiunta alla sua esperienza e agli strumenti utilizzati in situazioni analoghe. Mi auguro perciò che entro la metà di giugno si possa giungere a una soluzione concreta che soddisfi le parti e soprattutto tuteli le professionalità e i lavoratori coinvolti”. (Com)