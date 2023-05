Lazio: M5s, bene stanziamenti in bilancio per pulizia spiagge e Ryder Cup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella variazione di bilancio votata oggi in commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio "un punto focale è lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per la pulizia di spiagge e arenili, un tema su cui mi sono fortemente battuto quando ero sindaco di Pomezia e che sto portando all'attenzione della Regione Lazio". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Adriano Zuccalà, del Movimento 5 stelle. "Il M5s è una forza responsabile e sin dall'inizio abbiamo posto i temi davanti alle contrapposizioni politiche. Siamo disponibili come sempre ma fermi su ciò che sta a cuore all'interesse ed al benessere dei cittadini", sottolinea. "Prosegue il lavoro in vista della Ryder cup 2023 - prosegue il consigliere del Lazio, Valerio Novelli del M5s -. Dopo aver, infatti, sollecitato più volte la Giunta regionale nella precedente e nell'attuale legislatura, raccolgo favorevolmente gli stanziamenti, previsti nella variazione di bilancio presentata oggi, di 140 mila legati al trasporto pubblico in vista dell'evento e in particolare delle navette per portare il pubblico al Marco Simone Golf and Country club ed i 375 mila euro rivolti alla promozione e alla ricettività alberghiera". (segue) (Com)