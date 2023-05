Lazio: M5s, bene stanziamenti in bilancio per pulizia spiagge e Ryder Cup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sempre più convinto - prosegue Novelli - che l'importanza dell'evento deve vedere la Regione Lazio in prima linea a prescindere dal colore politico di chi governa. Il miglioramento della viabilità, il potenziamento del trasporto pubblico e gli incentivi rivolti alla ricettività alberghiera devono andare di pari passo, consentendoci da un lato di fornire un servizio di qualità durante la Ryder cup e dall'altro di avere finalmente infrastrutture e viabilità che possano servire la cittadinanza ed i pendolari anche e, soprattutto, in futuro", conclude. (Com)