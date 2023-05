Aerospazio: Valentini in visita a Thales Alenia Space, Italia protagonista in prossima stazione cislunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Imprese e il made in Italy Valentino Valentini ha visitato oggi la sede di Roma di Thales Alenia Space, cuore strategico dell'azienda, che ospita anche il Centro di integrazione satellitare e il Centro antenne e equipaggiamenti. Lo riferisce una nota. Nel Centro integrazione satelliti si integrano le diverse componenti necessarie per la realizzazione di satelliti di piccole e medie dimensioni. In particolare, presso il Centro integrazione satelliti Thales Alenia Space di Roma, vengono eseguite le prove ambientali (vibrazioni, shock, proprietà di massa), quelle di termovuoto, durante le quali vengono verificate le prestazioni del satellite in un ambiente rappresentativo delle condizioni ambientali di missione. Nel Centro antenne ed equipaggiamenti sono concentrate tutte le attività di progettazione e testing degli equipaggiamenti satellitari (inclusi antenne, Rf e prodotti digitali). Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), è un’azienda manifatturiera nel settore spaziale a livello globale che da oltre quarant’anni fornisce soluzioni ad alta tecnologia per telecomunicazioni, navigazione, osservazione della terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Un soggetto industriale protagonista in un settore quello della New Space Economy su cui il governo scommette: più del 50 per cento del volume abitabile della attuale stazione spaziale orbitante, inclusa la Cupola finestrata, ad esempio, è made in Italy e Thales Alenia Space ha triplicato le forniture dalle Pmi italiane nell'ultimo triennio arrivando a 170 milioni di euro.(Com)