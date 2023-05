Brasile: tasso disoccupazione nel primo trimestre 2023 cresce in 16 dei 27 stati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente nel Paese nel primo trimestre del 2023 il tasso di disoccupazione è stato dell'8,8 per cento. Il tasso mostra un aumento dello 0,9 per cento rispetto al quarto trimestre del 2022, e in calo del 2,4 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, quando il tasso era all'11,1 per cento. Il tasso nel trimestre gennaio-marzo corrisponde a un contingente di 9,4 milioni di persone senza lavoro nel paese, in crescita del 10 per cento rispetto al trimestre precedente, per un totale di 860 mila disoccupati in più e in calo del 21,1 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, per un totale di 2,5 milioni di disoccupati in meno. Il contingente di popolazione occupata nel trimestre chiuso a marzo è di complessivamente 97,8 milioni di persone, in calo dell'1,6 per cento (1,5 milione di occupati in meno) rispetto al trimestre precedente, ma in aumento del 2,7 per cento (2,6 milioni di occupati in meno) rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. (Brb)