Giappone-Usa: Kishida-Biden, alleanza bilaterale “pietra angolare” per sicurezza Indo-Pacifico (2)

- L’alleanza poggia anche sulla tecnologia e l’innovazione: a questo proposito Kishida si è soffermato sulla collaborazione avviata con il Massachusetts Institute of Technology (Mit) per uno studio di fattibilità sull’istituzione a Tokyo di un “Global Startup Campus”, un centro per le giovani imprese innovative orientate a tecnologie ad alto impatto fondate su scoperte scientifiche o innovazioni ingegneristiche (“deep tech”). I due leader hanno inoltre accolto con favore il completamento di un memorandum di cooperazione in materia di istruzione e tecnologia e i previsti partenariati tra università e aziende dei due Paesi. I leader di Giappone e Stati Uniti hanno concordato anche di promuovere e proteggere le tecnologie critiche, lavorare insieme per rafforzare la sicurezza energetica, concretizzare la cooperazione in materia di sicurezza economica attraverso il Comitato consultivo di politica economica. (segue) (Git)