Giappone-Usa: Kishida-Biden, alleanza bilaterale “pietra angolare” per sicurezza Indo-Pacifico (3)

- Nel colloquio, durato più di un’ora, Kishida e Biden si sono confrontati sulle questioni regionali e hanno dichiarato che “non deve essere tollerato alcun tentativo unilaterale di modificare con la forza lo status quo nella regione indo-pacifica, in particolare nell’Asia orientale”. Inoltre, hanno evidenziato l’importanza di “cooperare con la Cina sulle sfide condivise”, ribadendo anche l’importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e incoraggiando una risoluzione pacifica della questione. Biden ha accolto con favore il miglioramento delle relazioni tra il Giappone e la Corea del Sud. I tre Paesi sono impegnati a collaborare per la “completa denuclearizzazione della Corea del Nord” e per il “rafforzamento della deterrenza regionale”. Per quanto riguarda l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, è stato concordato di proseguire con le sanzioni contro Mosca e il sostegno a Kiev in stretto coordinamento con il G7 e altri Paesi che la pensano allo stesso modo. Infine, Kishida e Biden hanno convenuto che è importante coinvolgere il cosiddetto “Sud globale” e riconosciuto la rilevanza dell’impegno economico statunitense nell’Indo-Pacifico. (Git)