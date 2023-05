Pa: Schiavo (Tim), con Enterprise per sostenere trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forum Pa rappresenta un’importante occasione di confronto per tutte le realtà che partecipano al processo di crescita e di innovazione del Paese. “Con Tim Enterprise vogliamo sostenere il percorso di trasformazione digitale della Pubblica amministrazione, mettendo a disposizione la più grande piattaforma italiana Ict che si avvale di competenze specialistiche e delle più avanzate tecnologie come il Cloud, l’IoT, la Cybersecurity e l’Intelligenza artificiale”. Lo ha detto Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, in occasione della terza e ultima giornata del Forum Pa 2023 tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma. “In occasione del Forum Pa abbiamo presentato Tim Urban Genius, lo strumento che permette agli amministratori locali di una città, grande o piccola, di migliorare la gestione del traffico, dei mezzi pubblici e dei flussi turistici. E siamo già al fianco di numerose città che hanno scelto di diventare smart grazie all’utilizzo di queste soluzioni. Grazie poi alla nostra rete di Data Center e in qualità di capofila del Polo Strategico Nazionale, mettiamo a disposizione servizi cloud affidabili e sicuri”, ha sottolineato Schiavo, che ha aggiunto: “È il momento giusto per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese cogliendo le opportunità dei fondi a disposizione e soprattutto agendo con senso dell'urgenza: pubblica amministrazione, scuole, ospedali, infrastrutture pubbliche, città intelligenti e turismo virtuale sono tra le cose più urgenti sulle quali concentrarci a beneficio dei cittadini e delle imprese sul territorio”. (Rin)