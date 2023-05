Milano: dal Comune 8 iniziative per trasformazione digitale PA finanziate dal Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto interventi per la trasformazione digitale, finanziati dal PNRR per un valore di oltre 17,5 milioni di euro. È il quadro delle iniziative del Comune di Milano presentate al Forum PA, in corso a Roma, sullo stato di attuazione degli investimenti per la digitalizzazione degli enti locali. Una quota rilevante delle risorse del PNRR dedicate alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione è destinata agli enti locali: circa 2 miliardi di euro su un totale di oltre 6 previsti. Da aprile 2022 ad oggi, sulla piattaforma PA Digitale 2026, sono stati pubblicati ben 27 Avvisi, la maggior parte dei quali rivolti a Comuni, scuole, strutture sanitarie ed altri enti locali. Ad un anno di distanza dal lancio di queste misure, e a ridosso dell'avvio dei progetti finanziati, il Comune di Milano è stato invitato al Forum PA a condividere la propria esperienza ed il proprio punto di vista in relazione allo sviluppo dei servizi relativi alla trasformazione digitale ed alla richiesta ed utilizzo dei finanziamenti del PNRR. (segue) (Com)