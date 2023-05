Milano: dal Comune 8 iniziative per trasformazione digitale PA finanziate dal Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi digitali finanziati dai fondi del PNRR – ha spiegato Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale – sono importanti come strumento per l'accelerazione dei processi di trasformazione digitale del Comune di Milano a partire dal contributo della missione M1 C1 1.2, che fa riferimento al piano per la migrazione su piattaforma in Cloud. Sono infatti ben 20 i servizi pubblici offerti dal Comune di Milano che proprio grazie a questa misura potranno essere più fruibili, versatili e sicuri sia per i cittadini e le cittadine sia per le imprese. Ulteriore vantaggio è legato all'efficientamento della spesa ed una maggiore efficienza energetica delle infrastrutture del Comune, garantendo una maggiore sostenibilità ambientale grazie alla riduzione dei consumi dei Data Center". (segue) (Com)