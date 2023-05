Scuola: Damiani (FI), educazione finanziaria per cittadini più consapevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'introduzione dell'educazione finanziaria come argomento obbligatorio nell'insegnamento dell'educazione civica, fa acquisire centralità nel percorso formativo ai temi della finanza, del risparmio e dell'investimento. L'obiettivo è rendere i ragazzi dei cittadini consapevoli e capaci di partecipare pienamente alla vita economica del Paese". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio, intervenuto questa mattina alla conferenza "Accompagnare l'investitore" nel corso della 13ma edizione del Salone del risparmio, organizzata a Milano da Assogestioni, con riferimento al ddl approvato dal governo ad aprile scorso. Il senatore Damiani, già nella scorsa legislatura, aveva presentato due disegni di legge sull'educazione finanziaria, con analogo intento di renderla materia scolastica obbligatoria. "E' indispensabile che le basi della materia finanziaria diventino una 'grammatica' quotidiana fin dalla scuola, un linguaggio da apprendere subito come bagaglio di conoscenze comuni. Con l'obbligo scolastico della materia finanziaria gettiamo le basi per questo cambiamento, per questa rivoluzione culturale. Mi sembra un dovere sociale, considerando che i nostri ragazzi scontano un notevole gap di conoscenza finanziaria rispetto ai loro coetanei di altri Paesi", conclude. (Rin)