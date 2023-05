Grecia: partiti opposizione a caccia di seggi, Pasok possibile ago bilancia delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono complessivamente 36 le formazioni politiche che alle elezioni generali di domenica 21 maggio in Grecia si contenderanno i 300 seggi del Parlamento ellenico. Stando ai sondaggi, mentre il partito conservatore del capo del governo Kyriakos Mitsotakis, Nuova Democrazia, e la coalizione di sinistra radicale dell’ex premier Alexis Tsipras, Syriza-Alleanza progressiva, si sfidano per conquistare il ruolo di “prima forza politica”, tutte le altre formazioni appaiano più distanti. Infatti, se Nuova Democrazia e Syriza si aggirano rispettivamente intorno al 34 e al 29 per cento delle preferenze elettorali, il partito candidato a ricoprire il terzo posto in Parlamento, sulla base delle rilevazioni sulle intenzioni di voto, è la coalizione di centrosinistra Movimento per il cambiamento (Pasok), presieduta da Nikos Androulakis, con circa il 10 per cento. (segue) (Gra)