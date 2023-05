Grecia: partiti opposizione a caccia di seggi, Pasok possibile ago bilancia delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segue poi, ancora più indietro, il Partito comunista della Grecia (Kke), di Dimitris Koutsoumpas, che si trova in media tra il 7 e l’8 per cento. Sono invece sulla cresta della soglia di sbarramento parlamentare, pari al 3 per cento, il partito di ispirazione socialdemocratica Fronte della disobbedienza realistica europea (MeRA25), guidato da Yanis Varoufakis, e Soluzione greca, di stampo nazionalista, presieduto da Kyriakos Velopoulos. Considerando che le elezioni del 21 maggio si terranno secondo il sistema di rappresentanza proporzionale classico, che non prevede alcun premio di maggioranza, potrebbero essere decisive le eventuali alleanze post elettorali. Per questo, ad avere l’ago della bilancia per arrivare alla quota di almeno 151 seggi parlamentari potrebbe essere Pasok. Mentre Mitsotakis ha più volte ribadito durante la campagna elettorale di voler tornare alle urne a luglio nel caso in cui Nuova Democrazia non dovesse conquistare la maggioranza assoluta in autonomia, Tsipras ha espresso una posizione meno netta, dicendosi disposto a discutere con Androulakis il giorno dopo le elezioni, al fine di trovare un’intesa sulle convergenze. (segue) (Gra)