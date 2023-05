Grecia: partiti opposizione a caccia di seggi, Pasok possibile ago bilancia delle elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resterebbe tuttavia da superare la contrarietà del leader di Pasok in merito al ritorno di Tsipras, esattamente come quello di Mitsotakis, alla carica di premier. Entrambi i politici, secondo Androulakis, hanno dimostrato “di non aver mai messo il Paese davanti ai loro interessi personali”. “I governi di coalizione non riguardano la spartizione di posti o ministeri, ma le peculiarità programmatiche, con personalità di comune accettazione”, ha spiegato il leader di Pasok. Il programma di Movimento per il cambiamento è articolato su “dodici priorità” e prevede, in particolare, una “rigenerazione” del sistema nazionale di previdenza, il “ripristino della meritocrazia”, investimenti nell’ambito dell’istruzione, un “cambio di rotta” nella gestione del debito privato e incentivi fiscali per le assunzioni di giovani lavoratori. “Un Pasok forte sarebbe un baluardo contro l’arroganza, il clientelismo e l’elitarismo di Nuova Democrazia, e contro il forte populismo di Syriza”, ha evidenziato Androulakis nel corso della campagna elettorale. (segue) (Gra)