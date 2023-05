Grecia: partiti opposizione a caccia di seggi, Pasok possibile ago bilancia delle elezioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle posizioni mostrate da quelle che, stando ai sondaggi, dovrebbero essere le prime tre forze politiche della Grecia, appare ad oggi complicato prevedere equilibri e scenario post elettorale. È ancora da capire, inoltre, la reazione degli elettori del partito “erede” di ispirazione neonazista Alba dorata, Partito nazionale, escluso dalle urne poche settimane fa dalla Corte suprema, che da prassi si esprime sulla legittimità della candidatura delle formazioni politiche. Il suo fondatore, Ilias Kasidiaris, sta scontando una condanna a 13 anni di carcere per associazione a delinquere. Lo scorso febbraio il Parlamento aveva adottato un emendamento alla Costituzione per vietare la candidatura dei partiti guidati da politici condannati per reati gravi, e contrari al servizio del “libero funzionamento democratico”. In un messaggio apparso sul suo profilo Twitter, Kasidiaris ha esortato i cittadini a votare “coscienziosamente contro il regime di Mitsotakis”. “Non resteremo a casa per ritrovarci ai margini della vita politica”, ha avvertito il fondatore del Partito nazionale. (Gra)