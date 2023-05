Taiwan: parlamentare Svezia Wiechel, "inaccettabile" esclusione isola da consessi multilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sue parole sono state condivise dalla presidente Tsai, che intende rafforzare le relazioni con Stoccolma e l'intera Unione europea soprattutto in ambito commerciale. Nel 2022, l'interscambio tra Taiwan e la Svezia ha superato 1,17 miliardi di dollari, con un aumento del 12 per cento rispetto all'anno precedente. Il governo dell'isola punta ora a stipulare un accordo bilaterale di investimento con Bruxelles, ritenuto utile ad approfondire "la cooperazione e la competenza in materia di investimenti da parte delle imprese taiwanesi ed europee". La delegazione svedese guidata da Wiechel è arrivata a Taiwan il 14 maggio e completerà la visita domani, 19 maggio. (Cip)