Ex Ilva: Turco (M5s), governo tace su inceneritore e carbone

- Questa mattina sono intervenuto in Aula al Senato nel corso della discussione su un'interrogazione parlamentare, a mia prima firma, in merito al destino produttivo, ambientale e sanitario di Taranto. L'interrogazione in questione mirava soprattutto a conoscere i contenuti del riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), in scadenza il prossimo 23 agosto, rilasciata nel 2012 e già più volte prorogata nel 2013, 2015 e infine nel 2017, per ritardi e inadempienze. Inoltre, nell'interrogazione si chiedeva se era intenzione del governo condizionare il rilascio della nuova Aia ad una nuova e preventiva valutazione dell'impatto ambientale e sanitario. “Su questi due argomenti i ministri competenti non hanno fornito risposte, come se le sentenze della Corte di Assise del Tribunale di Taranto e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché il rischio di procedura d'infrazione europea, non esistessero”. Lo afferma in una nota Mario Turco, vicepresidente e senatore del Movimento 5 stelle. “L'ultimo rapporto di Valutazione del danno sanitario, pubblicato a giugno 2021 dall'Oms, attesta la permanenza di un residuo rischio cancerogeno inaccettabile relativo all'attuale produzione autorizzata di 6 milioni di tonnellate/anno di acciaio. In particolare, il rapporto Oms calcola sullo scenario produttivo pre AIA 2010 un range di decessi prematuri evitabili tra i 270 – 430 adulti over 30, mentre se fossero state applicate le prescrizioni Aia 2015 le morti premature si sarebbero ridotte a 50-80 unità, senza tener conto dei decessi in età infantile e under 30. Allo stesso tempo, l'Oms ha stimato il danno economico dovuto alla mortalità prematura degli over 30, rispettivamente, nei periodi osservati, in 85 e 15 milioni di euro annui. Sulla base di questo ho chiesto ai ministri di voler confermare la validità delle Valutazioni del danno sanitario, così come attestate in ultimo dall'Oms; verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni Aia 2012, perché sarebbe assurdo concedere un'ulteriore proroga o una nuova Aia, laddove non risultassero rispettate le prescrizioni della prima e condizionare il riesame della nuova Aia ad una nuova valutazione preventiva dell'impatto ambientale e sanitario, in modo da stabilire in maniera scientifica se l'impianto siderurgico di Taranto è nelle condizioni di produrre senza rischi inaccettabili per la salute di lavoratori e cittadini, e quali sono eventualmente i limiti produttivi accettabili", sottolinea Turco. (segue) (Rin)