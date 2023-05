Ex Ilva: Turco (M5s), governo tace su inceneritore e carbone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In aggiunta a questo - prosegue - c'è da tener conto, sul piano sostanziale, del documento ‘Sintesi non tecnica’ del Riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento di Taranto, presentato da Acciaierie d'Italia in data 15 febbraio 2023, così come modificato in ultimo il 12 aprile 2023. Esso riguarda, ancora una volta, la sola produzione a carbone, prevedendo: la riattivazione dell'altoforno n. 5 (il più grande d'Europa, oggi fermo); il rifacimento dell'altoforno n. 3 e il suo riavvio; la trasformazione dell'altoforno n. 2 in un vero e proprio inceneritore, dato che (a pagina 12) si prevede di bruciare persino materie plastiche e polimeri, fino a 60.000 t/anno; la riattivazione di due batterie di cokeria (la 3 e la 4) che, come è noto, sono alimentate a carbon fossile e dovevano essere dismesse. Ho rilevato, inoltre, come nella richiesta Aia la parola ‘decarbonizzazione’ non compaia da nessuna parte, così come non esiste il riferimento ai forni elettrici con preridotto, nonché all'idrogeno per produrre acciaio verde. La reintroduzione dello scudo penale voluta da questo governo, conferma quanto ha già pronunciato dall'Onu: Taranto è una ‘terra di sacrificio’. A nome del M5s, quindi, ho chiesto ai ministri - conclude Turco - di proporre un accordo di programma che preveda la chiusura delle fonti inquinanti e maggiori tutele a lavoratori, imprese e cittadini, a valere sulle risorse Pnrr e Jtf, per continuare il percorso di riconversione economica, sociale e culturale avviato dal governo Conte II con il Cantiere Taranto”. (Rin)