Roma: maltempo spegne incendio porta stabilimento balneare a Fiumicino, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Fiumicino per un principio di incendio che si è sviluppato nella notte tra martedì e mercoledì davanti ad un noto stabilimento balneare. Secondo quanto si apprende, le fiamme si sarebbero innescate, per cause imprecisate all’ingresso, della struttura balneare e avrebbero interessato la porta e una porzione del tendaggio esterno. Ad accorgersene la mattina è stato il figlio del proprietario che ha chiamato la polizia. L’incendio si sarebbe estinto in maniera autonoma, probabilmente “domato” dal maltempo, senza neanche l’intervento dei vigili del fuoco. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del commissariato di Fiumicino.(Rer)