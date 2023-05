Alluvione Emilia Romagna: solidarietà di Confartigianato Sardegna a popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confartigianato Imprese Sardegna esprime solidarietà alle popolazioni e alle attività produttive dei territori dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione e plaudono gli interventi tempestivi dei volontari, della Protezione Civile, delle Forze dell’Ordine e di tutti coloro che si stanno prodigando per affrontare la difficile situazione. “Siamo fraternamente vicini ai cittadini e agli imprenditori così duramente colpiti dall’alluvione che si è abbattuta sull’Emilia Romagna – affermano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, Presidente e Segretario di Confartigianato Sardegna a nome di tutti gli artigiani e imprenditori sardi – ancora una volta ci troviamo a piangere morti e a contare i danni a territori, abitazioni e imprese travolti dagli eventi naturali ma anche da situazioni che l’uomo a creato nei decenni passati”. “Questa ennesima tragedia – continuano Presidente e Segretario - purtroppo, conferma l’allarme per i devastanti effetti dei cambiamenti climatici e dimostra quanto sia importante l’impegno di tutti nella tutela dell’ambiente”. “Impegno che – sottolineano - con la nostra Associazione ci vede in prima linea per un nuovo ed equilibrato modello di sviluppo e per orientare i nostri comportamenti di imprenditori verso scelte compatibili con il rispetto del territorio e per una transizione green. La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è il tema centrale dell’attività e delle iniziative che Confartigianato, convintamente, continua a portare avanti”. (segue) (Rsc)