Alluvione Emilia Romagna: solidarietà di Confartigianato Sardegna a popolazioni colpite (2)

- “In attesa di una reale quantificazione dei danni alle strutture pubbliche, alle abitazioni e alle imprese di quel territorio – proseguono Lai e Serra - la nostra Associazione fin da ora sarà al fianco delle sorelle e dei fratelli emiliano-romagnoli per supportarli fattivamente nel ripristino dei territori e per il riavvio delle attività imprenditoriali, mettendosi a disposizione, nel più breve tempo possibile, per pianificare la ricostruzione e consentire la ripresa della vita e delle consuete attività”.“Infatti – proseguono – noi sardi, cittadini e imprenditori, non abbiamo dimenticato il sostegno tecnico ed economico, e soprattutto umano, che l’Emilia Romagna ha offerto alle popolazioni e imprese sarde nelle alluvioni della Gallura, del nuorese e Ogliastra, del cagliaritano e nel rogo del Montiferru”. (segue) (Rsc)