Trasporto aereo: Salvini, grazie a sindacati per sospensione sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Ringrazio i responsabili nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl Uil e Ugl che, dopo nostra richiesta, e visto quanto sta avvenendo in Emilia-Romagna, hanno deciso di sospendere e rinviare a giungo lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani. Li ringrazio per la sensibilità”. Lo ha chiarito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sul raddoppio della tratta ferroviaria tra Orte e Falconara. (Rin)