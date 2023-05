Polonia: diversi siti di notizie colpiti da un attacco informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni siti di notizie in Polonia sono stati bersaglio di un attacco informatico che, secondo il governo, sarebbe da ascrivere a gruppi di hacker russi. Lo ha reso noto il responsabile del governo polacco per la Digitalizzazione, Janusz Cieszynski, che ha spiegato che le redazioni coinvolte sono state informate senza indugio per poter reagire alla situazione. Tra i portali di informazione oggetto dell’attacco ci sono “polityka.pl”, “wyborcza.pl” e “rp.pl”. (Vap)