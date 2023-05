Speciale difesa: Giappone-Regno Unito, Sunak visita la portaerei giapponese Izumo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Rishi Sunak, ha visitato la portaerei Izumo della Forza marittima di autodifesa del Giappone. Lo ha annunciato il ministero della Difesa giapponese, secondo cui la visita "simboleggia le strette e solide relazioni tra Giappone e Regno Unito". La Izumo è la prima di una classe di "cacciatorpediniere portaelicotteri" che include anche la Kaga. Le due navi sono state progettate sin dal principio per la conversione a portaerei leggere, ma sono state classificate inizialmente come portaelicotteri per meglio rispondere alle restrizioni poste dal pacifismo costituzionale giapponese, da cui Tokyo si sta distanziando rapidamente nel contesto del mutato ambiente di sicurezza regionale. (Git)