Speciale difesa: Crosetto, l’Italia è un partner militare di assoluto pregio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia si pone come un partner militare di assoluto pregio che si schiera al fianco di quei "Paesi amici" che ne chiedono l’intervento. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante le comunicazioni davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato, in merito alla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2023, alle missioni internazionali in corso e allo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Nell’occasione, il ministro ha riferito che sono 43 le missioni in cui è impegnata l’Italia quest’anno, di cui quattro di nuovo avvio. Queste vedono l’impiego di una media di 7.500 unità e di un contingente autorizzato non inferiore alle 12.000 unità, ha aggiunto Crosetto. "L’onere finanziario ammonta a 1,31 miliardi di euro", ha spiegato. (Res)