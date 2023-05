Speciale difesa: Tajani, cooperazione multilaterale è la stella polare dell’azione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Mediterraneo la cooperazione multilaterale è la stella polare dell’azione dell’Italia, per un’area che va dall’Atlantico al Golfo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato. Tajani ha ribadito l’impegno per la Libia, continuando a sviluppare collaborazioni “ad ampio spettro”. “Abbiamo anche incontrato il generale Haftar nelle scorse settimane”, ha aggiunto. La presenza di mercenari, come il gruppo Wagner, “resta un elemento di destabilizzazione”, come visto anche in altre nazioni dell’Africa. “Siamo preoccupati per la tenuta sociale” in Tunisia, ha proseguito Tajani. “Non è sempre facile far comprendere a tutti che la Tunisia e l’Africa non possono essere trasformate nella Danimarca”, ha osservato il ministro, invitando al “pragmatismo” su quel fronte. Dopo l’attacco alla sinagoga di Djerba, Tajani ha auspicato che non vengano messi in pericolo i flussi turistici nel Paese, considerando l’impatto economico che portano alle finanze tunisine. (Res)