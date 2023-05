Speciale difesa: Africa, Tajani, crisi locali costituiscono minaccia per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi sociale e della governance in Africa e la crescita del fondamentalismo jihadista nella regione del Sahel costituiscono una minaccia diretta anche per l’Europa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni davanti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera ed Esteri del Senato. L’Italia, ha proseguito Tajani, vuole investire nei Paesi più affidabili, come Niger e Mauritania, dove verrà aperta un’ambasciata. In Burkina Faso serve costruire una strategia di sicurezza con i nostri partner. “Anche il Corno d’Africa è tornato al centro della nostra azione internazionale”, ha ricordato Tajani, citando la missione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Etiopia. Il ministro ha poi sottolineato come permanga la situazione di grave instabilità in Sudan, ringraziando gli uomini delle forze armate che hanno permesso il ritorno in Italia dei nostri concittadini. Il 24 maggio l'Italia organizzerà a New York una conferenza sulla crisi umanitaria nel Corno d'Africa, ha poi ricordato Tajani. (Res)