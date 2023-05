Speciale difesa: da Commissione difesa vista 500 controlli effettuati a "Race for the cure 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno Commissione difesa vista (Cdv) Onlus è stata al fianco di Race for the Cure 2023, "per offrire la possibilità di effettuare screening gratuiti della vista - si legge in una nota - grazie alla disponibilità e professionalità di medici oculisti, ortottisti e ottici volontari. Gli appuntamenti che si sono tenuti a Roma dal 4 al 7 maggio presso il Circo Massimo e dal 12 al 14 maggio a Bari, in Piazza Prefettura, hanno permesso ad oltre 500 persone di effettuare delle visite gratuite della vista. In particolare, gli esami hanno evidenziato in 78 casi la presenza di problematiche visive a cui sono seguiti consulti ad hoc per non sottovalutare la situazione e recarsi al più presto dal proprio medico oculista di fiducia, in 42 casi, invece, è stato consigliato di recarsi nei centri ottici per un aggiornamento del proprio occhiale. Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. Cdv Onlus condivide da 7 anni con la manifestazione l’impegno nella sensibilizzazione dei valori legati alla ricerca e alla prevenzione". (Com)