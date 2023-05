Libia: ambasciatore Egitto a Roma, “dialogo con l’Italia importante per stabilità Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra l’Egitto e l’Italia per la stabilizzazione della Libia “è molto importante affinché ci siano un esercito unico e istituzioni unite” che possano controllare, tra le altre cose, anche i flussi migratori. Lo afferma ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, per cinque anni portavoce del presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi. Secondo i dati del Viminale, l’Egitto è oggi il terzo Paese per nazionalità dichiarata dai migranti al momento dell’arrivo sulle coste italiane. Lo scorso anno era il primo. Si tratta per la maggior parte di persone che salpano dalla vicina Libia tramite la cosiddetta rotta libica “orientale”, che dalla Cirenaica lambisce le acque greche e assume via via maggiore rilevanza nei flussi migratori verso l’Italia. “E’ importante che i rapporti e la cooperazione tra Egitto e Italia possano portare alla stabilità della Libia per far cessare questo flusso di migranti”, afferma Rady. (Res)