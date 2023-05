Veneto: approvato accordo di collaborazione fra Regione e comune di Montebelluna per Memoriale Grande Guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Regionale ha dato il proprio via libera allo schema di Accordo di collaborazione istituito tra la Regione del Veneto e il Comune di Montebelluna, titolare del Memoriale Veneto della Grande Guerra, per la creazione di una cabina di regia alla quale è affidato il compito di coordinare le attività del Memoriale. L'accordo prevede, come riporta la regione in una nota, "la realizzazione di iniziative di studio e divulgazione sulla Grande Guerra, attività didattiche, visite guidate, mostre itineranti e pubblicazioni, ma anche l'aggiornamento degli allestimenti del Memoriale e le attività di comunicazione scientifica, oltre alla stesura delle linee di indirizzo per le attività di promozione e accoglienza turistica sempre sul tema del Primo conflitto Mondiale". L'accordo è il primo progetto che si inserisce all'interno del programma triennale delle attività. Alla cabina partecipano: Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Cultura, e Federico Caner, assessore regionale al Turismo, due componenti della Sesta Commissione consiliare, il professor Renato Camurri per le Università degli studi del Veneto, Michele Tamma in rappresentanza del Ciset, il professor Marco Salvatore Paolino, ordinario di Storia contemporanea dell'Università degli Studi della Tuscia per il Ministero dell'istruzione e del merito. "La Regione del Veneto ha creduto con forza al progetto del Memoriale Veneto della Grande Guerra – ha spiegato l'assessore Corazzari - uno degli interventi più significativi nati in occasione delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, uno spazio interattivo e multimediale dedicato ai conflitti e agli eventi che hanno segnato l'ultimo secolo della nostra storia. È un luogo che invita a riflettere in modo partecipativo sulla tutela del patrimonio materiale e immateriale, un progetto cui vogliamo dare seguito con questo nuovo accordo che permetterà di realizzare nuove iniziative". "I club di prodotto contribuiscono a differenziare l'offerta turistica delle nostre destinazioni – ha proseguito l'assessore Caner - e in questo caso il club Le città al fronte permette di coniugare i luoghi delle battaglie con la visita alle città coinvolte nel Primo e nel Secondo conflitto mondiale valorizzandone anche agli aspetti turistici, enogastronomici, paesaggistici e culturali: una vera e propria offerta turistica integrata, in cui promozione, accoglienza e commercializzazione sono le leve che contribuiscono a valorizzare le nostre destinazioni". Si stima che complessivamente sul piano economico siano investiti 350 mila euro. (Rev)