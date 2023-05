Autonomia: S. Licheri (M5s), su dossier Senato scenario surreale, maggioranza palesemente spaccata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto successo in questi giorni sulla modifica del dossier del servizio bilancio del Senato riguardante il ddl sull'Autonomia differenza ha del surreale. Il dossier, colpevole le di aver detto la verità, ossia che la proposta di Calderoli ha l'effetto di aumentare le diseguaglianze pregiudicando il godimento dei Lep nelle Regioni più deboli, è stato bollato come 'provvisorio e non verificato'. Sul tema è già intervenuto il presidente dei senatori Stefano Patuanelli, chiedendo che il ministro Calderoli venga immediatamente a riferire in aula quanto accaduto. Questa maggioranza non riesce ad accettare le sue nefandezze. Prima l'attacco all'Anac, poi le frecciatine Ufficio parlamentare di bilancio e ora al Servizio bilancio del Senato. Questo modus operandi offende le nostre istituzioni. Qualora fosse sfuggito a qualcuno, il Servizio bilancio del Senato non risponde ai partiti di maggioranza, ma svolge le sue attività con disciplina, onore e in totale imparzialità. In secondo luogo, questa modifica del titolo del dossier, utilizzata per intaccare la validità dello stesso pone un problema di fondo: chi è competente a verificare i dossier se non il Servizio bilancio stesso? Quanto accaduto non è una semplice ingerenza, è pericoloso. In aggiunta, il vicepresidente del Senato Gasparri, al termine della mia replica alla risposta di Calderoli sul tema dell'insularità, ha dichiarato che non c'era stata alcuna modifica al dossier. Cosa non vera. Modificare la validità del documento, definendolo provvisorio equivale a una modifica sostanziale. Se Lega e Fratelli d'Italia si vogliono fare la guerra sull'autonomia differenziata lo facessero nelle loro sedi di partito, senza mettere in mezzo uffici fatti da professionisti indipendenti". Lo afferma in una nota la senatrice M5s, Sabrina Licheri.(Com)