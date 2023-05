Sanità: in calo mortalità materna tra il 2011 e il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia la mortalità materna è diminuita da 11 a 8,3 decessi ogni 100.000 nati vivi nel periodo 2011-2019. Questi i dati presentati oggi, durante il convegno organizzato dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS). “Si tratta – sottolinea Serena Donati, che dirige il Reparto Salute della donna e dell’età evolutiva dell’Istituto Superiore di Sanità – di una riduzione statisticamente significativa del rapporto di mortalità materna, che testimonia il grande investimento del Paese nel miglioramento della qualità dell’assistenza alla nascita. Il dato presenta tuttavia una forte variabilità per area geografica, sottolineano i ricercatori, con un gradiente Nord-Sud a sfavore del Mezzogiorno. La stima è infatti pari a 7,7/100.000 al Nord, 5,9/100.000 al Centro e 10,5/100.000 al Sud. Sul totale dei decessi entro 42 giorni dall’esito della gravidanza - ha spiegato - la maggioranza (55,1 per cento) ha riguardato morti dirette, ossia quelle dovute a complicanze ostetriche. Tra queste l’emorragia ostetrica figura al primo posto per frequenza (37,1 per cento), seguita dalla sepsi (13,9 per cento), dai disordini ipertensivi della gravidanza (13,4 per cento) e dalla trombo-embolia (11,9 per cento). L’analisi ha permesso di descrivere anche le cause indirette di morte materna, ovvero quelle secondarie a patologie preesistenti complicate dalla gravidanza. Tra queste, la patologia cardiaca è la prima per frequenza (28,8 per cento), seguita dalla sepsi e dal suicidio materno, entrambe pari al 15,9 per cento del totale dei decessi", ha concluso l'esperta.(Rin)