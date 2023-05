Veneto: accordo Ulss 7 Pedemontana-sindacati per affidamento di oltre 200 incarichi di funzione ai dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss 7 Pedemontana ha stretto un accordo sindacale per l'affidamento di oltre 200 incarichi di funzione e coordinamento fra i dipendenti del comparto, circa 3.500 persone. Gli incarichi oggetto dell'accordo sono molteplici: in primis il coordinamento infermieristico dei reparti, dei poliambulatori e delle strutture territoriali, ma anche i ruoli di responsabilità rispetto a specifici ambiti delle attività amministrative, come ad esempio il coordinamento degli uffici del personale dipendente, delle gare d'appalto, delle manutenzioni, degli affari legali per citarne alcuni. Il tutto a fronte di una dotazione economica rilevante: per gli incarichi di tipo organizzativo ai lavoratori del comparto le risorse previste ammontano ad oltre 1 milione di euro all'anno. "Il nuovo contratto nazionale dei lavoratori del comparto firmato lo scorso autunno prevedeva, tra le varie cose, anche la revisione dei criteri di definizione e attribuzione degli incarichi di funzione - ha spiegato la dottoressa Michela Conte, direttore amministrativo dell'Ulss 7 Pedemontana -. Voglio sottolineare che non appena è stato siglato l'accordo nazionale abbiamo subito avviato il confronto con le organizzazioni sindacali, che ha portato a questo risultato. I prossimi passi saranno la pubblicazione dei bandi e degli avvisi per i candidati in possesso dei requisiti previsti dal contratto. Va considerato che questo risultato è destinato ad avere un impatto concreto sulle attività dell'Azienda, perché il rinnovo degli incarichi di governo intermedi sono anche un'occasione per rendere questi ultimi più aderenti alle nuove esigenze della sanità, con benefici in termini di efficienza e capacità di risposta ai pazienti, tanto è vero che sono previsti anche incarichi nuovi, oltre che l'aggiornamento dei contenuti di quelli già esistenti". "Questo accordo - ha poi aggiunto Carlo Bramessa, direttore generale dell'Ulss7 - è frutto di un confronto durato alcuni mesi, al termine del quale siamo riusciti a trovare un valido compromesso. Il fatto di esserci immediatamente attivati, all'indomani della firma dell'accordo nazionale, per aprire la trattativa conferma l'attenzione di questa direzione nei confronti dei lavoratori del comparto e il rispetto per le organizzazioni sindacali, pur nei rispettivi ruoli che talvolta comportano inevitabilmente visioni differenti. L'importante però è continuare a dialogare e trovare un accordo", ha concluso. (Rev)