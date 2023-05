Speciale energia: Libano-Iraq, aumento fornitura carburante garantirà 12 ore di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi raggiunti tra il ministero dell’Energia del Libano e dell'Iraq consentiranno di aumentare l’erogazione dell’elettricità a 12 ore al giorno, rispetto alle due attuali. Lo evidenzia il quotidiano libanese “Al Akhbar”, vicino al movimento sciita Hezbollah. L’Iraq ha rinnovato l'accordo per la fornitura di gasolio da 1 a 2 milioni di tonnellate all'anno ed è stato firmato un altro accordo per la fornitura di altri 1,5 milioni di tonnellate di carburante grezzo, aumentando la quantità complessiva a 3,5 milioni di tonnellate all'anno. Al momento, nonostante la fornitura dell’Iraq di un milione di tonnellate la società per l’elettricità pubblica (Electricité du Liban) eroga soltanto due ore di elettricità al giorno. “Questo è il risultato causato dalla corruzione, dalla cattiva gestione e dalle mancate riforme”, si legge su “Al Akhbar”. (Lib)