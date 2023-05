Speciale energia: Cina, Yunnan introduce progetto di energia eolica da 750 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lotto di turbine eoliche nella centrale eolica di Honghe Yongning, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, è stato collegato alla rete.La centrale costituisce un progetto di energia eolica di nuova creazione, con la maggiore capacità installata per unità dello Yunnan (6,7 megawatt) tra i progetti di energia eolica approvati in una sola volta nella provincia, ha dichiarato lo Yunnan Provincial Energy Investment Group.Con un investimento totale di 4,7 miliardi di yuan (circa 674 milioni di dollari), la centrale elettrica, situata nella prefettura autonoma Hani e Yi di Honghe nello Yunnan, è stata realizzata per disporre di una capacità installata totale di 750 megawatt.Il progetto prevede l'istituzione di 118 unità di turbine eoliche, di tre stazioni di rilancio 220-kV e di oltre 500 chilometri di circuiti.Una volta che sarà completamente collegato alla rete, il progetto dovrebbe fornire alla provincia circa 1,9 miliardi di chilowattora di energia verde all'anno, ha dichiarato il gruppo. (Xin)