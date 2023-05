Speciale energia: Cina, emessa linea guida per promuovere NEV nelle aree rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha pubblicato una linea guida per sostenere gli abitanti delle aree rurali nell'acquisto e nell'utilizzo di veicoli a nuova energia (NEV), con particolare attenzione al dare impulso alla costruzione di infrastrutture di ricarica.La linea guida è stata pubblicata congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) e dall'Amministrazione nazionale dell'energia.Osservando che le vaste aree rurali del Paese sono attualmente carenti in termini di infrastrutture di ricarica, nella linea guida si legge che il Paese accelererà il ritmo per garantire la completa copertura delle stazioni di ricarica a livello di contea, e di punti di ricarica a livello di cittadina.La Cina incoraggerà inoltre le località, dove le condizioni lo consentono, a utilizzare i NEV nei settori del trasporto pubblico, della logistica, delle consegne e in altri settori, e offrirà coupon di consumo agli abitanti rurali che intendono acquistare NEV nelle contee in cui hanno registrato la residenza permanente, si legge nel documento.La rete di infrastrutture di ricarica della Cina presenta il maggior numero di strutture di ricarica e la più ampia copertura al mondo, nonché la capacità di servire tutti i tipi di NEV, ha dichiarato durante una conferenza stampa Meng Wei, portavoce della NDRC. Il numero totale di punti di ricarica in Cina ha raggiunto i 5,21 milioni, ha aggiunto la portavoce.Lo sviluppo di NEV in Cina ha goduto di una corsia preferenziale. La produzione e le vendite di NEV sono ammontate rispettivamente a 2,29 milioni e a 2,22 milioni nei primi quattro mesi di quest'anno, entrambe in aumento del 42,8% su base annua, secondo Meng, che ha citato i dati della China Association of Automobile Manufacturers. (Xin)