Speciale energia: Descalzi, gasdotto EastMed è una sfida, ma serve un accordo la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Eastmed-Poseidon per trasportare in Europa il gas estratto dai ricchi giacimento del Mediterraneo orientale , un'area che ha ancora "molto potenziale inespresso", necessita prima di tutto di "un accordo con la Turchia", per ora esclusa dal progetto. L'Italia, che questo gas dovrebbe riceverlo in futuro, "difficilmente può partecipare ad un accordo politico" di questo tipo che, almeno per ora, non sembra all'orizzonte. A dirlo è stato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, nel corso dell’audizione in commissione Esteri alla Camera nell’ambito della discussione della risoluzione sulle possibili iniziative e interlocuzioni del governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto Eastmed-Poseidon. (Res)