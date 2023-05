Speciale energia: Grecia-Egitto, Copelouzos e Infinity Power firmano memorandum per progetti energia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo greco Copelouzos e la joint venture tra Abu Dhabi Future Energy Company ed Egypt’s Infinity, Infinity Power, hanno firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo di progetti congiunti di energia rinnovabile nell’ambito dell’Interconnettore di energia verde (Gregy). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Il programma Gregy prevede l’interconnessione elettrica tra la Grecia e l'Egitto attraverso un cavo sottomarino, finalizzato al trasporto del 100 per cento di energia verde, per contribuire a ridurre le emissioni di CO2 dell’Europa attraverso il Paese balcanico. (Gra)