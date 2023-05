Sudan: ambasciatore Egitto in Italia, “nessuna informazione su sostegno Haftar ai ribelli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, ha detto di non avere “alcuna informazione” di un eventuale sostegno fornito dal generale libico Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ai ribelli in Sudan. Interrogato da "Agenzia Nova" sugli articoli stampa che ipotizzano un appoggio dell’Lna alle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale sudanese Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, l’ex portavoce della presidenza egiziano risponde: “Non sono nella posizione per poter confermare queste ipotesi. Haftar sta sostenendo Hemeti? La verità è che non lo so. Ma dirò un'altra cosa. Hemeti, che qualcuno definisce un ribelle o il capo delle forze ribelli in Sudan, non era considerato da noi come tale: prima era parte del Consiglio sovrano di transizione, ne era il vicepresidente. Ecco perché l’Egitto parlava con lui”, afferma Rady, spiegando di non avere alcuna evidenza di un sostegno dell’Etiopia ai ribelli sudanesi. “Non ho informazioni al riguardo nella mia posizione”, riferisce Radi. (Res)